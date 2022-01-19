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3 وفيات و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

19 كانون ثاني / يناير 2022 11:54

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1255 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 120 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 192209 إصابة بينها 1622 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188853 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1734.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 37.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 560407.

          

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