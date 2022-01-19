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قيادة شرطة محافظة الوسطى تتفقد الحواجز الليلية

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:40

قيادة شرطة محافظة الوسطى تتفقد الحواجز الليلية
قيادة شرطة محافظة الوسطى تتفقد الحواجز الليلية

الوسطى- الرأي

 تفقدت قيادة شرطة محافظة الوسطى ضباط وأفراد الشرطة المنتشرين على الحواجز والمفترقات خلال جولة ليلية وذلك لتفقد أوضاعهم في أجواء المنخفض الجوي.

وشارك بالجولة العميد اياد سلمان مدير شرطة محافظة الوسطى وعدد من مدراء الأقسام والأفرع في المحافظة .

وشكر العميد اياد سلمان خلال الجولة التي شملت المراكز والمواقع الشرطية و النقاط الميدانية والحواجز الليلة المنتشرة بالمحافظة عناصر شرطة محافظة الوسطى على جهودهم البارزة في حماية الجبهة الداخلية وخدمة أبناء شعبهم و مساعدة المواطنين في ظل المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد.

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