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5 وفيات و1259 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

19 كانون ثاني / يناير 2022 03:21

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، عن وفاة 5 مصابين وتسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أنه تم إجراء 6432 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أن 360 مصابًا تعافوا من الفيروس، وأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو: ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255.

وأفادت بأن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120.

وتوزعت حالات الوفاة على 3 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتان في جنين، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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