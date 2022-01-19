إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسيرات

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابة ثلاث أسيرات فلسطينيات بفيروس "كورونا" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 10 أسيرات مصابات بالفيروس.

وأوضح النادي أنّ الأسيرات المصابات هن: "روان أبو مطر، رحمة الأسد، ميسون موسى"، مؤكداً أنّ عدد الإصابات بـ"كورونا" بين صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الجائحة؛ ارتفع إلى 416 إصابة.

وبين أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ نهاية العام الماضي، نحو 600 أسير، بينهم أربعة مصابون بالسرطان، و14 أسيرًا مصابون بأورام متفاوتة.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرابة أربعة آلاف و600، بينهم نحو 530 أسيرًا إداريًا، و34 أسيرة، و160 قاصرًا.