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"هنية": المقاومة لن تحيد عن طريق أسر جنود الاحتلال

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:43

رئيس المكتب السياسي حماس، إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي حماس، إسماعيل هنية

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد رئيس المكتب السياسي حماس، إسماعيل هنية، أن طريق أسر جنود الاحتلال الإسرائيلي، لن تتركه المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام.

وشدد هنية خلال مكالمة هاتفية مع عائلة الشهيد محمود المبحوح اليوم الأربعاء، في ذكرى اغتياله الـ 12، على أن ذلك الطريق قد بدأه الشهيد ولن تتخلى عنه المقاومة.

واستعرض رئيس الحركة خلال الاتصال مشوار القائد "المبحوح" الجهادي والنضالي، ودوره في تأسيس كتائب القسام إلى جانب إخوانه.

وأشار إلى العديد من العمليات الجهادية البطولية التي كان للمبحوح دور كبير في تنفيذها، قائلاً: "هو من أسر الجندي آفي سبورتس للإفراج عن الأسرى".

وأضاف "إن المبحوح واصل جهاده حتى ارتقائه شهيدًا إثر عملية اغتيال جبانة بعد مشوار مشرف وطويل في مقارعة الاحتلال داخل غزة وخارجها".

وجدّد "هنية" تأكيده أن اغتيال قادة حماس وارتقاءهم شهداء لا يزيدها إلا قوةً وإصرارًا على دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

وتوافق اليوم الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد القيادي في كتائب القسام المبحوح، في عملية اغتيالٍ نفذها جهاز "الموساد" الإسرائيلي أثناء إقامته في فندق بمدينة دبي بالإمارات.

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