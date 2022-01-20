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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

20 كانون ثاني / يناير 2022 08:04

رام الله - الرأي

تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:

الدولار: 3.14 شيقل

الدينار: 4.43 شيقل

اليورو: 3.56 شيقل

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