أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:
الدولار: 3.14 شيقل
الدينار: 4.43 شيقل
اليورو: 3.56 شيقل
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20 كانون ثاني / يناير 2022 08:04
رام الله - الرأي
تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:
الدولار: 3.14 شيقل
الدينار: 4.43 شيقل
اليورو: 3.56 شيقل
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