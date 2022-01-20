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الكشف عن سقطة جديدة للاحتلال في عملية "نفق الحرية"

20 كانون ثاني / يناير 2022 08:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن سقطة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية "نفق الحرية" التي انتزع خلالها ستة أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق.

وقالت قناة "ريشت كان" العبرية، إن اثنين من الأسرى الفلسطينيين يشتبه بمساعدتهما للأسرى الستة، حيث تمكنا من إجراء اتصالات رغم الحظر المفروض عليهما.

وبينت القناة أن الأسيرين أجريا الاتصالات بدون أي إشراف من قبل السجانين الإسرائيليين.

يذكر أن الاحتلال فرض حظراً على الاتصالات من داخل سجن "جلبوع"، خاصة بحق الأسرى الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية النفق خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

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