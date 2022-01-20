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عالم آثار هاو يكتشف كنزاً من العملات الذهبية القديمة

20 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

عالم آثار هاو يكتشف كنزاً من العملات الذهبية القديمة
عالم آثار هاو يكتشف كنزاً من العملات الذهبية القديمة

اكتشف عالم الآثار الهاوي وولفغانغ هيركت من متحف الدولة للآثار (BLDAM) كنزا من القطع النقدية الذهبية غريبة الشكل في منطقة براندنبورغ بألمانيا.

وكان هيركت قد عثر عام 2017 على 10 قطع نقدية أبلغ عنها الخبراء. ومنذ ذلك الحين عثر علماء الآثار في نفس المنطقة على 41 قطعة نقدية معظمها ذهبية والقطع الأخرى فضية ونحاسية. والمثير في الأمر عدم وجود أي كتابة أو نقش على هذه القطعة التي يسميها الألمان regenbogenschüsselchen أي (أواني قوس قزح).

وكان هذا الشكل من النقود واسع الانتشار قبل حوالي ألفي عام في حضارة القلط. بيد أن علماء الآثار لم يعثروا إلى الآن على أنقاض أي مستوطنة للقلط في هذه المنطقة. ولكنهم عثروا على هذا الكنز في مستوطنة تعود لحضارة ياستوروف التي كانت قائمة خلال الفترة من القرن السادس قبل الميلاد لغاية القرن الأول الميلادي في شمال ألمانيا والدنمارك في العصر الحديدي. واستنادا إلى وزن القطع النقدية المكتشفة، يعتقد الباحثون أنها تعود إلى أعوام 125-30 قبل الميلاد، إي أنها صنعت في نهاية العصر الحديدي.

ولكن لم يحدد علماء الآثار سبب إنشاء هذا الكنز، ولكن تشابه القطع النقدية يسمح بافتراض أنها دفنت في نفس الوقت. ووفقا لهم يلقي هذا الاكتشاف الضوء على "العلاقات الدولية" الواسعة التي كانت قائمة في أوروبا في العصر الحديدي.

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