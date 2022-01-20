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دول أوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:10

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت أربع دول أوروبية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار التوسّع الاستيطاني شرق مدينة القدس، مؤكدةً أن هذه الخطوة تشكّل عقبة إضافية أمام ما يعرف بـ"حلّ الدولتين".

وأعربت كل من "فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا" عن قلقهم البالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، مؤكدين أنها تشكّل عقبة إضافية أمام حل الدولتين.

وحثّ البيان سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سلام عادل وشامل.

وقال تلك الدول: "نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في حي الشيخ جرّاح ونحث الحكومة الإسرائيلية على وقف إخلاء وهدم المباني الفلسطينية، حتى لا يسهم ذلك في تأجيج التوترات على الأرض".

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