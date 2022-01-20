الكشف عن أقدم شبكة “تواصل اجتماعي” في التاريخ

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن فريقا من العلماء تمكن من اكتشاف أقدم شبكة تواصل اجتماعي، سبقت منصة فيسبوك وأخواتها بآلاف السنين.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم أن تلك الشبكة يزيد عمرها عن 50 ألف عام وانتشرت عبر آلاف كيلومترات في القارة الأفريقية، مما أوجد نوعا من التواصل وتبادل الرسائل بين سكانها لمدة طويلة.

واعتمد فريق علماء في ألمانيا على دراسة أكثر من 1500 خرزة في 31 موقعًا مختلفًا عبر جنوب وشرق إفريقيا، والتي كانت تصنع من قشر بيض النعام على شكل دوائر صغيرة مثقوبة في النصف قبل أن إدخالها في الخيوط لتصبح أساور وأطواق للرقبة.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جينيفر ميلر، من معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في مدينة جينا أن دراسة تلك الخرزات وتحليلها كأن أشبه بمن يبحث عن طريقه عن ملاحقة قطع صغيرة من فتات الخبر، مضيفة: تلك الخرزات هي أدلة على وجود شبكة من التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “أن ارتداء تلك الخرزات كان ينقل العديد من رسائل رمزية، للإشارة إلى شيء ما عن الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المكانة في المجتمع، كما يفعل خاتم الزواج في عصرنا الحالي”.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين صنعوا الخرز كانوا يتبادلونه عبر مسافات شاسعة، مما يساعد على تبادل الرسائل الرمزية وتقوية التحالفات بين القبائل والمجتمعات المحلية.

وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى وجود شبكة اجتماعية بعيدة المدى امتدت على مدى آلاف الأميال، وربطت الناس مع بعضهم حتى في المناطق النائية.

واعتبرت ميلر أن تلك الخرزات البراقة كان أحد أقدم التقاليد الثقافية للبشرية، وأنها رغم صغر حجمها قادرة على إخبارنا بالكثير من القصص التي حدثت في الماضي.

وفي نفس السياق، ترى عالمة الآثار ميشيل لانغلي، التي تعمل في جامعة غريفيث في كوينزلاند بأستراليا أن تلك الحلي كانت تخبر الشيء الكثير عن الشخص الذي يرتديها ومكانته الاجتماعية وهويته القبلية وغير ذلك من الأمور.

ولكن أول شبكة اجتماعية في العالم لم تدم سوى 17 ألف عام، فمنذ أكثر من 33 ألف عام، تغير نمط ارتداء حلي الخرز بشكل مفاجئ، حيث اختفت من جنوب قارة إفريقيا فيما استمرت فيها شرقها، ويعزو بعض العلماء ذلك الأمر إلى التغيرات المناخية التي شهدتها القارة السمراء والتي حالت دون إبقاء التواصل.