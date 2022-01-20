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لتقوية جهاز المناعة فى فصل الشتاء.. تناول الفلفل الأسود والثوم

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:18

لتقوية جهاز المناعة فى فصل الشتاء.. تناول الفلفل الأسود والثوم
لتقوية جهاز المناعة فى فصل الشتاء.. تناول الفلفل الأسود والثوم

فى فصل الشتاء البارد، من الضروري تناول الأطعمة التي تحافظ على مناعتك للوقاية من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا، أفضل جزء في هذه الأطعمة المعززة للمناعة هو أنها متوفرة بسهولة داخل مطبخك بالمنزل، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

1 - الفلفل الأسود
يساعد في تعزيز المناعة بشكل طبيعي، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج بشكل طبيعي مما يجعله مضادًا للبكتيريا كما يحافظ على السموم في مكانها، يمكن للفلفل أن يصنع المعجزات من أجل مناعتك.

 2. الثوم
بصرف النظر عن كون الثوم جيدًا بشكل عام للوقاية من البرد والسعال، فإن الثوم يعمل أيضًا كمكمل للمناعة، يحتوي هذا الطعام اللذيذ على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم.

3. الزنجبيل
يهدئ الزنجبيل الحلق ويخفف احتقان الصدر ويمنح الجسم أيضًا الدفعة التي يحتاجها بشدة للمناعة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يقدم الزنجبيل قدرات شفاء فريدة لجهازك المناعي.

 4. الليمون
يمكن للحمضيات أن تفعل المعجزات لإبعاد نزلات البرد، كما أنه مضاد للفطريات ومطهر بشكل أساسي، يجعل محتوى فيتامين سي الطبيعي في الليمون من الضروري الحفاظ على مستويات المناعة عالية.

5. الكركم
من المعروف أن هذه التوابل البسيطة لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا أيضًا ، وتساعد في بناء دفاع الجسم الطبيعي ضد البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، يمكن لهذه التوابل الذهبية أن تصنع المعجزات من أجل مناعتك.

 6. العسل
لا يمكن التأكيد على فائدة تناول العسل بما فيه الكفاية ، خاصة خلال موسم التغيير، يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين وحبوب اللقاح مما يجعله مطهرًا ويخفف من الحساسية الموسمية، يمكن أن يعمل العسل العجائب لنظامك الغذائي ومناعتك. 

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