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إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها قباطية

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لإطلاق نار خلال اقتحامها بلدة قباطية قضاء جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق نار كثيف تزامناً مع اقتحام الاحتلال للبلدة.

وكانت عمليات إطلاق النار التي تستهدف قوات الاحتلال قد تكررت، خاصة شمال الضفة المحتلة، خلال الفترة الأخيرة، ما أثار خشية الاحتلال.

في ذات السياق، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبيل خزيمية ووالده عبد القادر خزيمية وهومن ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اقتحامها البلدة.

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