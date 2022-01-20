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حالة وفاة و294 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بغزة

20 كانون ثاني / يناير 2022 10:00

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1253 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 85 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 192503إصابة بينها 1830 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188938حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1735.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 36.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 563171.

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