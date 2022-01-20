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جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:14

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة
جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية سلسلة مشاريع اغاثية خلال الأسبوعين الماضين، خاصة بعد المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة.


وأكد مدير الجمعية  جمال مشتهى أن الجمعية نفذت سلسلة مشاريع إغاثية عبر المؤسسات الداعمة، كان من أبرزها  مشروع تعبئة غاز لعدد 200اسرة فقيرة،و مشروع كسوة الشتاء لعدد 300 أسرة،و مشروع حرامات لعدد 280أسرة .


كما نفذت الجمعية مشروع الطرود الغذائية لعدد 100 أسرة، ومشروع رغيف الخبز لعدد 270أسرة، إضافة لمشروع صرف علاج لعدد30مريض بقيمة 1000شيكل،و مشروع مصاريف سفر لعدد15أسرة (كل أسرة 100يشكل ).


كما نفذت الجمعية مشروع للمستأجرين لعدد 10 أسرة (كل أسرة 100$)،و مساعدات زواج لعدد 8 عرسان لكل واحد حسب المخصص له عبر الحاضنه الشعبية (مابين1000$و500$)، و مساعدة للمرضى لعدد 6 حالات لكل مريض 200$.  ومساعدة أحرى عبارة عن مشروع "الانجري الخيري" لعدد 40 أسرة وتوزيع ملابس بالة لعدد 350أسرة تبرع كريم من فاعل خير .


وكانت جمعية الإسراء نفذت إغاثة عاجلة لأصحاب البيوت ا"لزينجو" وبالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية في منطقة الشجاعية، حيث جرى تم تركيب نايلون على أسطح منازل "الزينجو" لعدد 80 أسرة فقيرة  .


وأكد مشتهى بأن هناك مشاريع اغاثية أخرى سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة، موجهاً شكره لجميع المؤسسات الداعمة على ما قدموه من معونه الشتاء للتخفيف عن المحتاجين

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة 271912177_901036737261845_1147907842929009652_n 271757225_1141617589944150_3470195575889276916_n
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جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

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