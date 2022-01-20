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الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي "منزل صالحية" شرط الإبعاد

20 كانون ثاني / يناير 2022 04:17

القدس المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الخميس، قرارا بتثبيت قرار الإفراج عن معتقلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

وأفاد محامي عائلة صالحية أنور بشير، بأن محكمة الاحتلال رفضت طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال كل من: أمير وعادل ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبلال غيث، الذين كانوا ضمن من اعتقلتهم أمس خلال هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح.

لكن المحكمة، فرضت على المعتقلين غرامة 1000 شيقل على كل واحد منهم، وابعادهم عن الشيخ جراح ثلاثين يومًا، وغرامة خمسة آلاف شيقل، لكل من يخرق قرار الإبعاد.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن حاصرت المنزلين، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنيين اسرائيليين.

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