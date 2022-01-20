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عدد من القضاة المعينون يحلفون اليمين بغزة

20 كانون ثاني / يناير 2022 04:53

قاض يؤدي اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
قاض يؤدي اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

غزة – الرأي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، أن عدداً من القضاة، الذين تم تعيينهم في سلك القضاء، قاموا بحلف اليمين أمام رئيس المجلس المستشار ضياء الدين المدهون.

وقام القضاة الجدد بحلف اليمين على الحكم بين الناس بالعدل، واحترام سيادة الدستور والقانون.

من جانبه رأى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أنور أبو شرخ، أن التحاق مزيد من القضة بالسلطة القضائية، هو تعزيز ودعم للعدالة، موضحا أن السلطة منوط بها تحقيق العدالة الناجزة بين الناس. 

بدورهم أكد القضاة الجدد، أنهم يؤدون رسالة عظيمة وأمانة كبيرة، داعين الله أن يوفقهم ويعينهم لأداءها. 

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