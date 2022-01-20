هيئة تشجيع الاستثمار تموّل مشروع زراعة الفطر الأبيض

تواصل هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد تقديم القروض الحسنة لدعم المشاريع الريادية في قطاع غزة.



من بين المشاريع التي مولتها الهيئة، مشروع زراعة الفطر الأبيض، المعقد لما فيه من مخاطر عالية بسبب حساسية الفطر.



وقال المهندس أحمد الهجين صاحب المشروع إنه جلس مع طاقم الهيئة، وقاموا بوضع دراسة جدى ودراسة حجم المخاطر ومدى استيعاب دخول منافس جديد على السوق.



وأضاف: بعد دراسة كل الجوانب، اعطتنا الوزارة دراسة جدوى كاملة، والمبلغ المالي لكامل العملية".



وأوضح الهجين أنه استفاد من الهيئة على الصعيد الفني، والتشبيك مع الحاضنات الأخرى والمؤسسات الدولية إلى جانب التمويل المالي.



ووجه المهندس رسالته إلى شباب قطاع غزة، بالتوجه للمؤسسات الداعمة لتمويل مشاريعهم من أجل الانطلاق في حياتهم المهنية.