"التنمية" تطلق مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الأخير

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، الخميس، بدء مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال مايو/ أيار 2021.

جاء ذلك، خلال حفل نظّمته الوزارة في مدينة غزة، بحضور شخصيات رسمية وعدداً من ذوي الشهداء.

وأوضحت الوزارة أن المشروع جاء بالتعاون مع مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية-إندونيسيا (INH)".

وأطلق على الحفل اسم، "إندونيسيا.. وفاء وعطاء لأبناء الشهداء".

وأشارت وزارة التنمية إلى أنه سيتم ضمن الكفالة صرف مبلغ 450 دولار أمريكي لليتيم الواحد كل 3 شهور لمدة عام واحد.

ويبلغ عدد الأيتام المستفيدين من المشروع 231 يتيماً فقدوا آبائهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بحسب الوزارة.

وفي كلمة خلال الحفل قال مدير عام المؤسسة الإندونيسية محمد حسين: "إن مُموّل المشروع هو الداعية الإندونيسي آدي هدايات، الذي أعلن أنه سيلتزم بكفالة كل أيتام شهداء الذين استشهدوا في معركة سيف القدس (الاسم الذي أطلقته الفصائل على العدوان الأخير)".

وشن الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، لمدة 11 يوما، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.

واستشهد خلال العدوان نحو 260 فلسطينياً في غزة، وأصيب المئات بحسب بيانات وزارة الصحة.



