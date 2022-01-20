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فيديو| ديوان المظالم يسترد مظلمة مواطنة قطاع غزة

20 كانون ثاني / يناير 2022 07:54

غزة – الرأي

ديوان المظالم يسترد مظلمة للمواطنة ندى محمد من قطاع غزة.

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