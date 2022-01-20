فيديو| ديوان المظالم يسترد مظلمة مواطنة قطاع غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 كانون ثاني / يناير 2022 07:54
غزة – الرأي
ديوان المظالم يسترد مظلمة للمواطنة ندى محمد من قطاع غزة.
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