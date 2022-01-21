وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير يسري الجولاني يرزق بتوأم عن طريق النطف المهربة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يكرم الموظفين المشاركين بإعداد موقعه الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإصلاح مدير المهام فى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحذف حساب Gmail دون فقد أى من بياناتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تضر الوجبات السريعة بدماغ طفلك؟ وكالة الرأي الفلسطينية أوقات يجب فيها التوقف عن تناول أقراص فيتامين د
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

21 كانون ثاني / يناير 2022 08:57

1111
1111

غزة-الرأي

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 21-1-2022 على النحو التالي :

الدولار :3.12 شيكل 

دينار اردني :4.40شيكل 

الجنيه المصري :0.19شيكل 

يورو :3.54شيكل 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟