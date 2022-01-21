جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 21-1-2022 على النحو التالي :
الدولار :3.12 شيكل
دينار اردني :4.40شيكل
الجنيه المصري :0.19شيكل
يورو :3.54شيكل
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21 كانون ثاني / يناير 2022 08:57
غزة-الرأي
جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 21-1-2022 على النحو التالي :
الدولار :3.12 شيكل
دينار اردني :4.40شيكل
الجنيه المصري :0.19شيكل
يورو :3.54شيكل
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