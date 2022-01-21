أوقات يجب فيها التوقف عن تناول أقراص فيتامين د

نقص فيتامين د حالة شائعة لدى الكثير من الناس حول العالم، والطريقة الرئيسية للحصول على فيتامين (د) هي من خلال التعرض لأشعة الشمس، كما أنه من الصعب الحصول عليه من خلال الطعام، لهذا السبب يأخذ الكثيرون مكملات فيتامين د الغذائية، لكن ليس من الضروري تناول الأقراص طوال الوقت، فمعظمنا يحتاج فقط إلى تناولها فى جزء معين من العام، في هذا التقرير نتعرف على الوقت الذي يجب أن تتوقف فيه عن تناول أقراص "فيتامين د"، بحسب جريدة "دايلي إكسبريس".

فيتامين د ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم مما يساعد على منع تشوهات العظام.عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، تبدأ سلسلة من التفاعلات التي تسمح لك بتصنيع فيتامين د الخاص بك.

ومع ذلك ، خلال أشهر الشتاء ، لا تتلقى بشرتك ما يكفي من ضوء الشمس لتكوين كميات كافية من فيتامين د. وعادة يمكنك الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تناول مكملات إضافية إذا كنت تعاني من حالة معينة أو تعاني من أجل الحصول على ما يكفي من فيتامين معين.

يوجد فيتامين د في عدد قليل من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة. لكن أفضل مصدر له هو الخروج في ضوء الشمس أو تناول المكملات الغذائية.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، يجب تناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء.

متى يجب التوقف عن تناول أقراص فيتامين د



من أواخر مارس إلى نهاية سبتمبر، لن تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د.

عندما يأتي شهر أكتوبر، ستحتاج إلى تناول مكمل فيتامين (د) كل يوم حتى نهاية شهر مارس.

يجب أن تكون حبة 10 ميكروجرام في اليوم كافية لمعظم الناس ، لكن استشر طبيبك لمعرفة الكمية التي تحتاجها على وجه التحديد.

يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين (د) يوميًا ، ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و 10 سنوات أكثر من 50 ميكروجرامًا ، ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا أكثر من 25 ميكروجرامًا في اليوم.

فيتامين (د) مهم بشكل خاص طوال فترة الوباء لأن فيتامين (د) يلعب دورًا في قوة جهاز المناعة لديك.

ووجد الباحثون في جامعة إدنبرة أن فيتامين (د) يؤثر على آلية في جهاز المناعة في الجسم وقدرة الخلايا على تنشيط الخلايا التائية.في الأشخاص الأصحاء ، تلعب الخلايا التائية دورًا مهمًا في المساعدة على مكافحة العدوى.

وبشكل أساسي ، يمكن أن يجعلك نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

في بيان صدر في شتاء عام 2021 ، نصحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) والمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) بضرورة تناول مكملات فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء.

وأكدت PHE و NICE أيضًا أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للخطر، وأوصوا بأن يستمر أولئك الذين لديهم خلفيات أفريقية أو جنوب آسيوية في تناول مكملات فيتامين (د) خلال فصلي الربيع والصيف.