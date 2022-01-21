كيف تضر الوجبات السريعة بدماغ طفلك؟

كشف تقرير جديد لمجلة "لانسيت" أن أسوأ أنواع الطعام لدماغ طفلك هو الوجبات السريعة، ووجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبًا على نمو أدمغتهم.

وقام 3 باحثين في الدماغ والتغذية من جامعة ويسترن في لندن بمراجعة أكثر من 100 دراسة مختلفة لهذا التقرير، وبحثت الدراسات، التي تضمنت بعض الأعمال السابقة للباحثين، في كيفية تأثير الخيارات الغذائية السيئة على الأطفال والمراهقين.

وهذا يرجع إلى حد كبير إلى أن دماغ المراهق لا يزال يطور قشرة فى المخ وهى جزء من دماغك المسئول عن الذاكرة والانتباه والتحكم في الانفعالات.

وفقًا للدراسة ، يمكن أن يكون تأثير الوجبات السريعة على نمو قشرة الفص الجبهي بشكل سلبي على قدرة طفلك على "التنظيم الذاتي" لخياراته الغذائية.ما مقدار الوجبات السريعة التي يمكن أن تؤثر على دماغ طفلك ومستقبله.

يؤكد هذا التقرير أيضًا أنه نظرًا للطريقة التي قد تؤدي بها الوجبات السريعة إلى إضعاف قدرة الطفل على التحكم في تناول الطعام، فمن المعروف أن زيادة استهلاك هذا الطعام تؤدي إلى خيارات تناول غير صحية في مرحلة البلوغ، مما قد يساهم في السمنة في وقت لاحق.

لا يمكن أن يكون له عواقب على التحكم في الانفعالات فحسب، بل وجدت دراسة جماعية منفصلة عن الطب النفسي الاجتماعي وعلم الأوبئة النفسية أن سوء جودة النظام الغذائي لدى المراهقين كان مرتبطًا أيضًا بحالات الاكتئاب الأعلى.

ووجدت دراسة جديدة من جامعة جورجيا أن السكر المضاف في الطفولة قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة في مرحلة البلوغ.

الأطعمة الصحية لدماغ طفلك



كشفت الأبحاث أن النظام الغذائي الصحي لنمو الطفل يتضمن الكثير من العناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات (وليس الكربوهيدرات المكررة) والدهون الصحية والحديد والفيتامينات A و C و D و B.

وبحسب موقع Medical News Today فإن أطعمة مثل الخضراوات الورقية والزبادي اليوناني والأسماك الدهنية والبيض يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي صحي لدماغ طفلك.