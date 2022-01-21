كيف تحذف حساب Gmail دون فقد أى من بياناتك؟

إذا كان لديك حساب Gmail لا تريده بعد الآن، فقد تجد نفسك ترغب في حذفه، ولكن سيؤدي حذف حساب Gmail إلى مسح جميع الرسائل المحفوظة فيه، ولن تتمكن من إرسال أو تلقي رسائل البريد الإلكتروني باستخدامه بعد الآن، لكن حذف حساب Gmail الخاص بك لا يماثل حذف حساب جوجل بأكمله، هذا يعني أنك ستظل قادرًا على استخدام تطبيقات جوجل الأخرى مثل YouTube أو Docs.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت متأكدًا من رغبتك في القيام بذلك، فإليك كيفية حذف حساب Gmail باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز كمبيوتر Mac، بالإضافة إلى كيفية حذف حساباتك الأخرى المرتبطة بـ Google دون فقدان أي من بياناتك.

1. افتح حساب Gmail الذي تريد حذفه على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو كمبيوتر Mac. يمكنك استخدام أي متصفح إنترنت.

2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى لفتح قائمة حسابك، ثم اضغط فوق إدارة حساب جوجل الخاص بك.

3. في الشريط الجانبي الأيمن، اضغط فوق علامة التبويب البيانات والخصوصية.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم تنزيل بياناتك أو حذفها، ثم اضغط فوق حذف خدمة جوجل.

5. ادخل كلمة المرور الخاصة بك لتأكيد هويتك.

6. ابحث عن خيار Gmail واضغط على أيقونة سلة المهملات المجاورة له.

7. ادخل عنوان بريد إلكتروني جديدًا لربط حساب جوجل الخاص بك، اضغط فوق إرسال بريد إلكتروني للتحقق.

8. قم بتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الذي قدمته وافتح البريد الإلكتروني الذي أرسلته جوجل للتو، اضغط فوق الارتباط الموجود بالداخل لإنهاء عملية الحذف.

كيفية حذف خدمات جوجل الأخرى

تدير جوجل جميع أنواع المواقع، مثل YouTube و Stadia.

إذا كنت ترغب في حذف حساباتك على هذه المواقع، فيمكنك عادةً اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه، وعندما تصل إلى الصفحة التي تحتوي على رموز سلة المهملات، ما عليك سوى الضغط عليها بدلاً من Gmail.

يمكنك أيضًا حذف قناتك على YouTube من خلال تصفح الموقع نفسه، وإذا كنت ترغب فقط في حذف حساب Google بالكامل مرة واحدة، فيمكنك القيام بذلك أيضًا تمامًا مثل Gmail، ويمكنك تنزيل جميع بياناتك مسبقًا أيضًا.