المدهون يتفقد سير العمل في مجمع محاكم رفح

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص مجلسه على توفير بيئة عمل مناسبة، يراعي فيها خصوصية السلطة القضائية واحتياجات متلقي الخدمات القضائية، إضافة لحاجة العاملين فيها من قضاة وموظفين، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل عل ذلك من خلال إيجاد مقرات دائمة للمحاكم النظامية في المحافظات خلال فترة وجيزة، وصيانة ونقل المقار الجديدة لمواقع ملائمة تستوعب الزيادة المتنامية في عدد القضايا والمراجعين للمحاكم والتي تشهد اكتظاظا كبيراً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها على مجمع محاكم رفح، للاطلاع على واقع العمل في إطار تجويد الخدمات القضائية، والتعرف على احتياجات المجمع من لوازم واجهزة وكوادر بشرية، وكان برفقته المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وشدد خلال جولته على كافة الموظفين في اقسام محكمتي صلح وبداية رفح والتنفيذ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لجمهور المتقاضين من محامين ومواطنين، وأن تتميز الخدمات المقدمة لهم بكفاءة وجودة، وحسن معاملتهم بما يساعد في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي. واستمع المستشار المدهون لاحتياجات الموظفين، وملاحظات المحامين والمراجعين للمجمع، مؤكدا على توفير المتطلبات المتعلقة بعمل المجمع وفق الامكانيات المتاحة وضرورة متابعة ملاحظاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها كافة.

وعقد المستشار المدهون خلال الزيارة، اجتماعين منفصلين مع قضاة المجمع ومع الموظفين، تم خلالهما مناقشة الاحتياجات الضرورية، وتذليل الصعاب أمام عمل هذا المرفق القضائي، مؤكدا على توفير كافة المستلزمات الفنية والبشرية ضمن الإمكانات المتاحة لتسهيل عمل الأقسام الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين كفاءة العاملين داخل المحاكم.

وأوعز المدهون خلال اللقاءين للمهندس ماهر الرفاتي بضرورة دراسة الاحتياجات، وخدمة الجهاز القضائي والعاملين فيه، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق الأفضل للقضاء والقضاة وخلق الظروف الملائمة لـتأدية رسالتهم، والاسراع في ايجاد مقر آخر للمجمع يتناسب مع متطلبات العمل وقربه من جمهور المتقاضين.

وأثنى المستشار المدهون على الجهود الطيبة التي لمسها خلال زيارته من إنجازات القضاة والموظفين، وعكست انسيابية العمل، وحث الموظفين على أهمية تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق، والحرص على التأكد من تميز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين بشكل دائم وفق أفضل المستويات وسرعة الإنجاز للخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها المحاكم، مردفا " لدينا طواقم قضائية وإدارية يمكن البناء عليها لتكون ثمرة واحة للعدل في قطاع غزة".

