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مستوطنون يقتلعون 300 شتلة زيتون غرب نابلس

21 كانون ثاني / يناير 2022 12:51

ارشيف
ارشيف

نابلس - الرأي

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، أراضي المواطنين، واقتعلوا نحو 300 شتلة زيتون من أراضي دير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين اقتلعوا 300 شتلة زيتون من منطقة الحرايق من أراضي دير شرف، والتي تعود ملكيتها لعبد الرحيم سليمان عنتري، وعبد الحميد عوض عنتري، وغازي فارس عنتري.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها البلدة لاقتلاع وتكسير الأشجار على يد المستوطنين، حيث جرى قطع نحو ٦٠٠ شجرة مثمرة قبل نحو شهر.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، مع استمرار السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع قوات الاحتلال، والتزامها بحماية المستوطنين الذين يدخلون أراضي الضفة.

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