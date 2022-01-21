50.000 مصلٍٍِ يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المُبارك بالقدس المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال وتشديداته منذ ساعات الصباح.

وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط أجواء مميزة.

وشهدت البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي عرقلت دخول عدد من المصلين من خلال التفتيش واحتجاز الهويات أو فحصها.

كما أوقفت قوات الاحتلال الأهالي وأصدرت بحقهم مخالفات، في الطريق الواصل بين باب الأسباط وحي رأس العامود.

ومن جهةٍ أخرى، أدت أعدادٌ كبيرة صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبيةً لدعوات مبادرة “الفجر العظيم”.

وتعرض الوافدين والمصلين لتضييقات من قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب، وحاولت عرقلت وصولهم لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.