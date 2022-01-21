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"الجهاد": اعتقال الشيخ الجاغوب ضربة للمقاومة بجبل صبيح

21 كانون ثاني / يناير 2022 02:55

نابلس - الرأي

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، أن أمن السلطة اعتقل القيادي في الحركة المحرر الشيخ عبد الرؤوف الجاغوب وعدد من الشبان في بيتا بنابلس شمال الضفة المحتلة.

وقالعدنان :"إن اعتقال أجهزة أمن السلطة للشيخ الجاغوب وشباب بيتا البطلة ضربة لمقاومة الاحتلال على جبل صبيح".

وأضاف :"السلطة ممعنة بالاعتقال السياسي لمجاهدينا، وأبناء شعبنا في نابلس والضفة، وجُلَ من اعتقلتهم مؤخرا اعتقلهم الاحتلال بعدها مباشرة.

وتابع الشيخ عدنان واصفاً اعتقال الشيخ الجاغوب قائلاً:"السلطة "تُكرم" الشيخ الجاغوب المحرر ووالد الأسير حمزة بسجون الاحتلال بالاعتقال بسجونها".

وأكد أنه "لن نكتفي بدعوة السلطة للإفراج عن الشيخ الجاغوب، والمعتقلين السياسيين فحسب، بل سنرفع صوتنا أكثر بتجريم اعتقالهم والاعتقال السياسي والتنسيق الأمني".

وشدد الشيخ عدنان على ما تفعله السلطة لم يسبق أن حصل عالميا بأي ثورة بالعالم، من خلال التعاقب على اعتقال أبناء الشعب بسجون الاحتلال وسجون السلطة.

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