الهلال الأحمر: 88 إصابة خلال المواجهات في قرى نابلس

نابلس - الرأي

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 88 إصابة في صفوف المواطنين، اليوم الجمعة، إثر مواجهات مع الاحتلال في عدة قرى بمحافظة نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر أن قرية بورين شهدت إصابة 10متضامنين نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم بكسور وجروح، عولجوا من قبل الأطباء المتطوعين بالهلال والمسعفين.

وفي بيت دجن تم التعامل مع 17حالة اختناق بالغاز وعولجوا ميدانيا.

وأشار الهلال إلى إصابة 9 مواطنين في بيتا وجبل صبيح بالرصاص المطاط، نقلت واحدة منها إلى مستوصف بيتا جراء الإصابة باليد، إضافة إلى 52 مصابا اختناقا بالغاز، عولجوا من قبل الطواقم الطبية في الجبل.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال عرقل عمل الطواقم الطبية بسبب تجريف الطرق وتم علاج المصابين ميدانيا بسبب ذلك، حيث كانت المواجهات بعيدة عن أقرب سيارة إسعاف ما يقارب 1200مترا.

