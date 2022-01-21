5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة و غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنّه رى تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في أريحا والأغوار، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 178، ضواحي القدس 93، سلفيت 26، رام الله والبيرة 293، نابلس 198، طوباس 29، طولكرم 49، الخليل 125، قلقيلية 17، جنين 50، أريحا والأغوار 54، قطاع غزة 356".

وأفادت وزارة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".



وأشارت الصحة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 74، ضواحي القدس 32، سلفيت 7، رام الله والبيرة 112، نابلس 51، طوباس 34، طولكرم 9، الخليل 53، قلقيلية 3، جنين 23، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 80.

وفي ختام تقريرها، قالت الوزارة إن هناك 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي".