وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ22 وكالة الرأي الفلسطينية هل شاهدت دموع ابل متجمده من شدة البرد وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن نشر صور متعددة على قصص إنستجرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستكشف الأخطاء وتصلحها عند تعطل مكبر صوت أيفون وكالة الرأي الفلسطينية "إنستجرام" يقلل من ظهور المحتوى الضار للحد من انتشاره وكالة الرأي الفلسطينية خطوات هتساعدك فى التخلص من دهون البطن بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية مشروب فاكهة يقلل من ارتفاع ضغط الدم فى 45 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية علاجات منزلية تساعدك على التخلص من السعال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

22 كانون ثاني / يناير 2022 08:59

غزة - الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار : 3.14 شيكل.

سعر صرف الدينار : 4.43 شيكل. 

سعر صرف اليورو : 3.56 شيكل.

سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟