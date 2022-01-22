أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.14 شيكل.
سعر صرف الدينار : 4.43 شيكل.
سعر صرف اليورو : 3.56 شيكل.
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل.
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22 كانون ثاني / يناير 2022 08:59
غزة - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.14 شيكل.
سعر صرف الدينار : 4.43 شيكل.
سعر صرف اليورو : 3.56 شيكل.
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل.
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