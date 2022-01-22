أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

09:44النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟