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أخبار » الأسرة و المجتمع

علاجات منزلية تساعدك على التخلص من السعال

22 كانون ثاني / يناير 2022 09:02

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مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات حرارة الطقس تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، التي يصاحبها الإصابة بالسعال الشديد، ولذا خلال الأسطر القادمة نتعرف على الأسباب وطرق علاج السعال، وذلك وفقا لموقع " بزنس إنسايدر ". 

ما هو السعال؟ 

السعال يعد من الأعراض الطبيعية التي يصاب بها الأشخاص عند التعرض لنزلات البرد، فالسعال يساعد  الجسم على التخلص من المخاط  المتراكم في الصدر. 

ما هي الأسباب المؤدية للإصابة بالسعال؟ 

-حدوث  تهيج  في الصدر نتيجة للتعرض للأدخنة أو الملوثات. 
- الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية.
- الحساسية.
- الربو . 
- أمراض فيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا.

متي يصبح السعال خطرا على الصحة؟ 

هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الأشخاص وتعد علامة خطر، ومنها: 
- صعوبة في التقاط أنفاسك.
- سعال مصحوب بدم أو مخاط متغير اللون.
- حمى.
- الصداع.- سعال استمر لعدة أسابيع.

ما هي النصائح المنزلية لعلاج السعال؟ 
-تناول العسل: 

يغلف بطانة الحلق و يخفف من الألم أو الحكة،  كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، والتي قد تساهم في تأثيره الجيد على الصحة العامة. 

- الغرغرة بالمياه المالحة: 

تقتل البكتيريا وتليين المخاط في الحلق، وتفريغ المخاط في الحلق وتنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع، وتقليل التورم.

- الزنجبيل:

يساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية كالغثيان ونزلات البرد أو أعراض العلاج الكيميائي، فهو يحتوي علي خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ولذا فتناوله يعد خيرا جيدا.

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