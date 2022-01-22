مشروب فاكهة يقلل من ارتفاع ضغط الدم فى 45 دقيقة

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تسببها العديد من العوامل مثل قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن، ويترتب عليها العديد من المخاطر الصحية أيضًا، مثل أمراض القلب وغيرها، لكن الأبحاث أشارت إلى أن التغذية هي أحد العوامل المؤثرة المهمة على الحالة، وهناك مشروب غني بالبوتاسيوم يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم في فترة زمنية قصيرة نحو 45 دقيقة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة ولونجونج بأستراليا أن تناول 300 مل من عصير البرقوق أدى إلى انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ على مدار 24 ساعة، حيث لاحظ الباحثون أن التأثير كان أكثر وضوحًا عند كبار السن.

أجريت الدراسة باستخدام مجموعة متنوعة من الخوخ، والتي تحتوي على مستويات عالية بشكل استثنائي من الأنثوسيانين، أحد مضادات الأكسدة القوية، والذى يُعتقد أنه مسئول عن الانخفاضات الواضحة في ضغط الدم، وتتزايد الأدلة على أن الأنظمة الغذائية التي تركز على هذه المواد الكيميائية تقدم فوائد صحية واسعة النطاق، والتى تشمل تحسينات في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وانخفاض كبير في الالتهابات والسمنة وغيرها.

أجريت الدراسة على نطاق صغير على عينة مكونة من 24 شخصًا بالغًا، 12 منهم تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق، و12 آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.

تلقى المشاركون إما جرعة 300 مل من عصير البرقوق أو ثلاث جرعات 100 مل من العصير، على مدى ثلاث ساعات في مناسبتين مختلفتين، ولمدة أسبوعين، وتم توزيع الجرعات بطريقة عشوائية، وقد لوحظ انخفاض كبير في ضغط الدم والاستجابات القلبية الوعائية في كلتا الفئتين العمريتين والتي كانت أكثر وضوحًا في الفئة العمرية الأكبر سنًا.

تتوافق هذه النتائج مع عدد من الدراسات الأخرى، بما في ذلك إحدى الدراسات التي لاحظت انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم في الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث لاحظ الباحثون آثار مستخلص البرقوق الأسود على ضغط الدم لدى الفئران من خلال تناوله عن طريق الفم، حيث انخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ في غضون 45 دقيقة من تناوله.

إلى جانب آثاره المضادة للأكسدة التي لا تضاهى، يضيف موقع "WebMD" أن البرقوق يمكن أن يكون مفيدًا لضغط الدم بطرق أخرى، حيث يساعد فى تخليص الجسم من الصوديوم عن طريق البول، كما أنه يقلل من التوتر داخل جدران الأوعية الدموية، وعن طريق خفض ضغط الدم، قد يقلل البرقوق بشكل كبير من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.

