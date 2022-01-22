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هل شاهدت دموع ابل متجمده من شدة البرد

22 كانون ثاني / يناير 2022 09:23

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في مشهد لافت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح شدة موجة البرد والصقيع التي تشهدها مناطق المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث تسببت في تجمد الدموع في عيون الإبل.

وأظهر المقطع المتداول تجمد الدموع في عيون الإبل في منظقة "طريف" بعد تدني الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد كان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تلتها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.

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