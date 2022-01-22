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الصحة: حالة وفاة و178 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

22 كانون ثاني / يناير 2022 11:55

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 70 حالة، بعد إجراء 676 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 193037 إصابة، والحالات النشطة 2211 حالة، والمتعافين 189088 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1738 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وذكرت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخصاً.

 

 

 

 

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