الاحتلال يعتقل 3 عمال في رام الله ومواطن من جنين

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة عمال يعملون في مدرسة قيد الانشاء في منطقة الطبيل ببلدة كفر مالك شرق رام الله، واستولت على مركبتهم الخاصة، إضافة لاعتقال مواطن من جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة التابعة لعين سامية، واعتقلت ثلاثة عمال- لم تعرف هويتهم بعد- يعملون في المدرسة، واستولت على مركبتهم الخاصة، بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم المدرسة، وقامت بتصويرها.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من قرية فقوعة شمال شرق المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ذاكر عبد الرحيم، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل المقام فوق أراضي القرية.