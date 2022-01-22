لجنة التحقيق بوفاة "النواتي" ترفع توصية بمعاقبة المخطئين وإحالة الملف للنيابة

رام الله – الرأي:

أوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة، بمعاقبة كل من تمت الاشارة له بالخطأ بما تراه مناسبًا.

وقالت اللجنة، إن ملف التحقيق سيحال للنيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وأن تنشر نتائج التحقيق كاملة في مؤتمر صحفي.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة برام الله، رئيس اللجنة أسامة النجار، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، لإعلان نتائج لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي، ضرورة إعادة النظر في آلية عمل دائرة شراء الخدمة "التحويلات" اداريًا وماليًا وفنيًا، وتشكيل لجان بهذا الخصوص بالتعاون مع مقدمي الخدمات.

وشدد على أن أي جهة ترفض استقبال مريض محول اليها من الوزارة توضيح السبب بشكل رسمي وموثق باسم الشخص الواضح وختمه وتوقيعه وتاريخه.