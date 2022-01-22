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عضو كونغرس: هدم منازل الفلسطينيين غير مقبول ويجب أن يتوقف

22 كانون ثاني / يناير 2022 05:05

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أكدت عضو الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن هدم الاحتلال لمنزلين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عمل غير مقبول، مطالبة بإيقافه.

وقالت كورتيز في تغريدة عبر "تويتر"، "إن الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات متواصلة لحقوقهم المدنية".

وأضافت:" أوقفت القوات الإسرائيلية الاسبوع الماضي مسنا فلسطينيا أميركيا وضربته وتركته ملقى حتى الموت، وعلى وزارة الخارجية التحقيق في هذا الحادث العنيف”.

كذلك تحدثت عضو الكونغرس ماري نيومان، عن أحداث الشيح جراح، بقولها “شردت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا، وهدمت منازلهم في حي الشيخ جراح في جنح الظلام، هذه حادثة واحدة من بين أكثر من 1000 عملية إخلاء وهدم نفذتها إسرائيل منذ عام 2016، ويجب أن يتوقف هذا العمل”.

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