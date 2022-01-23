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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

23 كانون ثاني / يناير 2022 08:22

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد كما يلي:

الدولار: 3.14 شيقل

الدينار الأردني: 4.43 شيقل

اليورو: 3.56 شيقل

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