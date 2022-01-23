9 مشروبات منزلية فعالة لعلاج الحموضة.. تعرف عليها

ارتجاع الحمض هو حالة تنتقل فيها محتويات المعدة إلى المريء مسببة إحساسًا بالحرقان في أنبوب الطعام، يمكن أن تساهم عدة عوامل في ارتداد الحمض مثل مواعيد الوجبات ، والتدخين ، واستهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، والاستخدام المفرط للتوابل في الطعام، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في منع ارتداد الحمض ومضاعفاته، تقترح خبيرة التغذية سويدال ترينيداد ، أفضل المشروبات المنزلية التي يمكن أن تعمل كعلاج فعال للحموضة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

العلاجات المنزلية لارتجاع الحمض: جرب هذه المشروبات للتخفيف السريع



1. ماء جوز الهند



ارتجاع الحمض يبدو وكأن حلقك يحترق، في مثل هذه الحالة تبحث عن مشروب بارد ومهدئ، يقدم شرب ماء جوز الهند بعض الفوائد الصحية المذهلة فهو غني بالكربوهيدرات والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إنه مشروب مثالي لإعادة الترطيب مما يترك أثرًا باردًا، ويكفي لموازنة درجة الحموضة في المعدة.

2. حليب بارد



يمنح الحليب البارد قليل الدسم راحة فورية من حرقة المعدة، في حين أن الحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة أكبر من الدهون ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض.

3. العصائر



تتكون من عصائر الخضار والفواكه والشوفان غنية بالألياف، إن تناول الألياف بكميات كبيرة له قيمة أعلى من الشبع، كما أن تناول كميات أقل من الطعام يمنع ارتجاع الحمض يمكنك تحضير عصير الشوفان والموز في الحليب المبرد بسهولة في المنزل.

4. عصير الخضار



تقع الخضراوات في نطاق الأس الهيدروجيني القلوي ولكن عندما يقترن بمحتوى مرتفع من الماء يمكن أن يقلل من فرص ارتداد الحمض، من أفضل الخيارات عصير الليمون مع النعناع والممر أو زجاجة عصير القرع.

5. عصير ليمون



من الشائع أن ثمار الحمضيات حمضية ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحموضة،فإن بضع قطرات من الليمون في الماء الفاتر مع العسل يمكن أن تساعد في الهضم وتقليل فرص ارتداد الحمض ، كما أنه قلوي مقارنة بدرجة الحموضة في المعدة.

6. عصير الليمون والزنجبيل



يُغلى الزنجبيل المبشور في الماء مع مسحوق الكمون والملح الصخري والليمون ، ويُصفى ويُقدم بعد الوجبات ، وهو مزيج رائع للمساعدة في الهضم.

7. خل التفاح



على الرغم من أنه حامضي في حد ذاته ويمكن أن يسبب تهيج الحلق بالفعل عند تناوله في صورة مركزة ، إلا أن تناول خل التفاح المخفف في الماء الدافئ بانتظام يمكن أن يساعد في الهضم وبالتالي تقليل ارتداد الحمض.

8. البروبيوتيك



تعمل البكتيريا النافعة في القناة الهضمية على تحسين الهضم ومنع ارتداد الحمض، تعمل البروبيوتيك على تعزيز البكتيريا الصحية في الأمعاء، اللبن قليل الدسم المملح خيار صحي يمكنك تجربته.

9. ماء الشمر



ماء الشمر مفيد لصحتك بعدة طرق، يهدئ الالتهاب ويرخي العضلات ويحسن الهضم ويقلل من ارتداد الحمض على المدى الطويل، أخيرًا ، لا يوجد شيء أفضل من الماء العادي بكمية مناسبة لمنع ارتداد الحمض.