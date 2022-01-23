ما هو سبب زيادة عدد النوبات القلبية لدى الشباب؟.. اعرف الإجابة

النوبة القلبية هي حالة خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب بشكل غير متوقع ويسبب ضررًا لعضلة القلب، كان يُعتقد أن احتشاء عضلة القلب (MI) يمثل مشكلة لكبار السن، كانت النوبة القلبيةلدى شخص يقل عمره عن 40 عامًا غير شائعة للغاية ، ولكن الآن واحد من كل مريض مصاب بنوبة قلبية تقل عمره عن 40 عامًا، يمكن أن يؤدي مرض القلب التاجي (CHD) إلى جانب المضاعفات الأخرى إلى احتشاء عضلة القلب (MI) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المفاجئة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأسباب الشائعة لاحتشاء عضلة القلب بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بسبب:



(1) روتين نمط الحياة السيئ

(2) الإفراط في الشرب والتدخين

(3) زيادة الوزن

(4) الإجهاد

(5) ارتفاع ضغط الدم

(6) مرض السكري

ازداد انتشار أمراض القلب التاجية لدى الشباب ببطء بسبب التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من الأسباب التي تضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، القلب من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، وبدونه لا معنى للجسد، عندما يتم انسداد الشرايين التي تحمل الدم الغني بالأكسجين ، فإنه يقطع تدفق الدم أو يمكن أن يوقفه تمامًا، مما يؤدي إلى نوبة قلبية.





خيارات العلاج المتاحة لاحتشاء عضلة القلب الحاد



تحتاج حالات مثل احتشاء عضلة القلب الحاد أو النوبة القلبية بشكل عام إلى عناية فورية من قبل الطبيب، العلاج المحدد لـ actuti MI أو القلب المرفق هو رأب الأوعية التاجية العاجل ورأب الوعاء الأولي.. نادرًا ما يحتاج بعض المرضى إلى طرق أخرى لإعادة توعية الشرايين

الأدوية التي يتم تناولها مع الإجراءات التدخلية هي:



الأدوية المضادة للصفيحات

مسكنات الآلام والتوتر

الأدوية التي يمكن أن تساعد في إذابة الجلطات

أدوية ضغط الدم .

بعض النصائح لتقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية في سن مبكرة:



تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالألياف

التقليل من استهلاك الصوديوم والملح

تجنب الأطعمة المعلبة

راقب مستوى السكر في الدم ومستويات ضغط الدم والكوليسترول

أقلع عن التدخين وتجنب استنشاق الدخان السلبي

حافظ على نمط حياة نشط