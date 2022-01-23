أغرب أنواع الفشار حول العالم: هل سيمكنك تجربة مذاق البطيخ أو الليمون؟

يعتبر الفشار من الأطعمة الخفيفة التي يحبها الجميع، وحتى أكثر الأطعمة التي تهتم بالصحة ستظل تعترف بالاستمتاع بوعاء من وقت لآخر، خاصة إذا كانت الزبدة المذابة والكثير من الملح متورطة.

اليوم العالمي للفشار

وفي 19 يناير من كل عام يتم الاحتفال بيوم الفشار العالمي، وفي هذا اليوم هل تعلم ماهي أغرب أنواع الفشار المنتشرة حول العالم؟ خلال السطور القادمة سنتعرف على بعض منها.

كانت الذرة الأصلية مشتقة من عشب صغير بحبات لا تختلف كثيرًا عن نواة القمح، أدى الاختيار الدقيق وأجيال من التكاثر إلى ما نفكر فيه اليوم على أنه نبات الذرة، عندما جاء المستوطنون إلى قارة أمريكا لإكتشاف العالم الجديد من البلد القديم، اكتشفوا هذا المحصول المذهل وأنه كان قيد الاستخدام لبعض الوقت.

في وقت ما على طول الخط ربما منذ آلاف السنين، تم إدراك أن بعض حبات الذرة، عند تعرضها للحرارة سوف تنفجر وتكشف السويداء الرقيق الناعم في سحابة حول قشرتها، لم يمض وقت طويل حتى تم اكتشافه ليكون علاجًا خفيفًا ولذيذًا، وأدت الزراعة إلى الفشار الذي لدينا اليوم.

أنواع الفشار

يتفق الكثير من الناس على أن الزبدة هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بنكهة الفشار، ولكن سيختار البعض الجبن والبعض الآخر يبحها بالملح، ولكن تخيل ماهي أغرب أنواع الفشار؟

أغرب أنواع الفشار

من أغرب أنواع الفشار فشار الأيس كريم، هو لذيذ جداً ومنتشر في العديد من دول العالم.

فشار الكرنب شيء غريب آخر يتم تنفيذه حول العالم، البعض يحبه بسبب اللون الأخضر الذي سيظهر.

الفشار بطعم صلصلة الجبن الأزرق، فهو مزيج رائه وغريب للغاية.

في كندا، الكاتشب ليس مجرد شيء تضعه على البطاطس المقلية والبرغر والنقانق وما شابه ولكنه يتم استخدامه مع الفشار!.

الفشار بطعم السوشي، ما رأيك به؟ نعم، هذا موجود حول العالم.

لماذا قد يرغب أي شخص في نكهات الملح والأعشاب البحرية على الفشار؟ الفشار هو وجبة خفيفة مقرمشة لذيذة ورائعة إنها تجعل مشاهدة الأفلام أكثر متعة وتجعل فترات بعد الظهر تمر بشكل أسرع عندما تحتاج إلى شيء للحفاظ على طاقتك عندما تعمل بجد.

أطعمة غريبة للفشار

البطيخ هو شيء رائع للأكل في يوم صيفي بل إنها أفضل عند تناولها في حفلة شواء مع سلطة الكرنب وسلطة البطاطس والبرغر والنقانق وما شابه.

مع ذلك، هناك فشار بنكهة البطيخ، ولكن لماذا هذا شيء موجود؟ أذهاننا محيرة ونحن لسنا متأكدين من أن هذا سيكون له معنى على الإطلاق.

الفشار بطعم الليمون والذي يتم تحضيره بطريقة مختلفة، وهناك الفشار بطعم التوت الأزرق مثله مثل فشار البطيخ الذي يجده البعض أغرب مما تتخيل.

يعتبر التوت الأزرق أيضًا نكهة غريبة لهذه الوجبة الخفيفة لأن التوت الأزرق الحقيقي يمكن أن يكون حلوًا أو حامضًا أو مذاقًا لطيفًا اعتمادًا على الموسم.

فشار بطعم جبنة الكريمة، وآخر بطعم زبدة الفول السوداني، وآخر بطعم جبن بارميزان وثوم، فشار الموز هو شيء غريب آخر فعله الناس للفشار، ليس هذا فقط بل هناك فشار جوز الهند الأزرق.