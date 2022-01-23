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الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية شرق مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت وبكثافة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق حي النهضة شرق محافظة رفح جنوبا.

كما استهدفت تلك القوات مكب النفايات شرق جحر الديك جنوب شرق محافظة غزة، حيث أطلقت نيرانها في محيط المنطقة، لتخويف المواطنين من الاقتراب.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لزراعتها.

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