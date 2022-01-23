موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين

قررت السلطات السعودية استئناف إصدار تأشيرة العمرة للجواز الفلسطيني.

وأكد رئيس أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور أن السعودية ستبدأ بإصدار تأشيرات العمرة للفلسطينيين.

وبين "أبو مذكور" في تصريحات لوكالة الرأي، اليوم الأحد، أنه يتم حالياً إجراء ترتيبات بشأن السفر من قطاع غزة لأداء مناسك العمرة.

ولفت إلى أن ظروف غزة تختلف عن الضفة من حيث السفر، موضحاً أن الأمر بحاجة إلى ترتيبات مع الجانب المصري.

وأوضح أن أسعار العمرة لا يمكن تحديدها حالياً، إلا بعد إبرام التعاقدات اللازمة مع المصريين والسعوديين وشركات الطيران.