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7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

23 كانون ثاني / يناير 2022 05:51

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات، و2000 إصابة بـ"كورونا"، وتعافي 450 مصابًا بعد إجراء 8105 فحوصات مخبرية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنّه تمّ تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالتين في جنين، وحالتين في بيت لحم، وحالة في أريحا والأغوار؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أنّ الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 135، قلقيلية 37، ضواحي القدس 71، بيت لحم 193، نابلس 338، الخليل 193، رام الله والبيرة 449، سلفيت 24، طوباس 23، جنين 59، أريحا والأغوار 71، قطاع غزة 407".

وأضافت أنّ حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 21، قلقيلية 7، ضواحي القدس 11، بيت لحم 107، نابلس 58، الخليل 61، رام الله والبيرة 112، سلفيت 5، طوباس 9، جنين 17، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 35".

وأفادت بأنّ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوازرة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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