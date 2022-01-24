وكالة الرأي الفلسطينية 6 فوائد للبكاء منها تحسين الرؤية وتسكين الألم وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحة الأطفال مع سقوط الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية نشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر إغلاق ملف إعدام جنوده لمُسن قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" ترفع جهوزيتها لإسناد الوزارات خلال المنخفضات وكالة الرأي الفلسطينية "لصوص أغطية المناهل" في قبضة المباحث بغزة وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الحصار الطبي.. سياسة ممنهجة للاحتلال ضد قطاع غزة
أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال مع سقوط الأمطار

24 كانون ثاني / يناير 2022 07:38

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال مع سقوط الأمطار
نصائح للحفاظ على صحة الأطفال مع سقوط الأمطار

مع انخفاض درجات الحرارة والاجواء الماطرة هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال في الطقس السيئ منها كما ذكرها موقع "EverydayHealth".

للحفاظ على صحة الأطفال خلال الطقس السيئ

- فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

- إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

- إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

- غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

- يفضل تغير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

- تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟