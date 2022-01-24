ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الببغاء غوتشي، وهي تستعرض موهبتها غير المتوقعة من خلال تقليدها نغمة رنين هاتف الآيفون المنتشرة في كل مكان.

وإضافة لموهبة غوتشي المميزة بتقليدها لتلك النغمة، يعود هذا التفاعل الكبير مع الفيديو أيضا إلى مهارة تلك الببغاء الذكية في إخفاء كونها مصدر الصوت حيث توحي للآخر من خلال بعض الحركات الخادعة أن الصوت يأتي من مكان آخر.

وبحسب موقع "unilad" البريطاني، غوتشي هو ببغاء من نوع Eclectus، أحد أكثر أنواع الببغاوات شيوعًا التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة، والتي نشأت في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وحتى أجزاء من شمال شرق أستراليا.