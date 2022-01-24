حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وامطار وعواصف رعدية

غزة- الرأي

توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً وعاصفاً وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

ويتوقع خلال ساعات الظهيرة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر الثلاثاء.