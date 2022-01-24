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قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

24 كانون ثاني / يناير 2022 08:38

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين في مدن رام الله وجنين والخليل، بينهم أسير محرر.

ففي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بركات فايز الخواجا من بلدة نعلين، ورياض زهدي إبراهيم دراج من قرية خربثا المصباح غرب رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، شابين من بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات خاصة "إسرائيلية" اعتقلت الشابين عكرمة أحمد كنعان، وقصي صلاح خليلية، بعد اقتحامها بلدة جبع ومداهمة عدة منازل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عاصم إلياس أبو عيشة، وزايد إسماعيل العواودة، من منطقة البرج جنوب الخليل.

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