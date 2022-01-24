تظاهرة لحرية فلسطين والأسرى في نيويورك وفانكوفر

الرأي- وكالات

شهدت مدينة نيويورك الأميركية، أمس، تظاهرة تهتف لتحرير فلسطين وتطالب بحرية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وشارك عشرات الشبان والشابات إلى جانب أجيال أكبر سناً، في التظاهرة التي غطّتها الأعلام الفلسطينية وصور الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل لدى الاحتلال.



ونظّمت التظاهرة «شبكة صامدون» بالتعاون مع جمعية «في حياتنا» و«تحالف حق العودة» و«حركة الشباب الفلسطيني»، ضمن فعاليات أسبوع التضامن العالمي مع الأسير سعدات.



بالتوازي، شهدت مدينة فانكوفر الكندية تظاهرة مماثلة، نظّمتها «صامدون» بالتعاون مع «الجمعية الفلسطينية الكندية» و«بي دي إس» و«حركة الشباب الفلسطيني» والحزب الشيوعي الكندي و«الرابطة الأممية لنضال الشعوب».