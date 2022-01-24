وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تلتقي وفد من نقابة العاملين في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الاثنين24/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ24 وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسته العادية الاولى لسنة 2022م وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تزيل الأتربة المتراكمة على الطرقات الرئيسية وكالة الرأي الفلسطينية تظاهرة لحرية فلسطين والأسرى في نيويورك وفانكوفر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الحتة" يُشيد بدور مركز حماية لحقوق الإنسان في توثيق جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تونس تصعق نيجيريا وتبلغ ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ24

24 كانون ثاني / يناير 2022 09:30

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 24 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟